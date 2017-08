Πως ένα παιδάκι από τα Μέγαρα που έβλεπε θρύλους σαν και εσένα στην τηλεόραση είχε την τιμή να σε γνωρίσει και να συνεργαστεί μαζί σου Batman Ευχαριστώ Φωτσεγκα @antonisfotsis

