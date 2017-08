Τέρνερ: «Οι διαιτητές θέλουν κλωτσιά στον κ@@ο όταν... κρίνουν ματς!» (pic)

Πολλές φορές οι διαιτητές είναι η αιτία για να εκνευριστεί ο γκαρντ των Μπλέιζερς, Έβαν Τέρνερ.

Ο παίκτης του Πόρτλαντ πρότεινε έναν νέο τρόπο για να αντιδρούν οι παίκτες, αν οι διαιτητές κρίνουν μια αναμέτρηση με λάθος σφύριγμα.

«Δεν μισώ τους διαιτητές, απλά πρέπει να μπορούμε να τους κλωτσήσουμε στον κ@@ο, όταν μια λάθος απόφαση τους κρίνει το παιχνίδι», ανέφερε.

I don't hate refs but I feel like we should be able to get a free kick in the ass if the refs blow a game changing call. Just my opinion..

— Evan Turner (@thekidet) 2 Αυγούστου 2017