Ανακοίνωσε τον Φελντέιν ο Ερυθρός Αστέρας! (pic)

Τα ερυθρόλευκα θα φοράει την νέα σεζόν ο Τζέιμς Φελντέιν.

Ο 29χρονος γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα.

Ο Φελντέιν φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού την τελευταία διετία και φέτος είχε κατά μέσο όρο 6.7 πόντους και 2 ασίστ στην Euroleague, και 7.4 πόντους και 1.8 ασίστ στην Basket League.

James Feldeine signs two years contract with BC Crvena zvezda mts! Welcome @KiNGJF4 ! #WeAreTheTeam #kkcz #Zvezdas pic.twitter.com/jiGNO417pa

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) 2 Αυγούστου 2017