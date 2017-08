Ρωτήθηκε για Ρόκετς και απάντησε με... ύπουλο χαμόγελο ο Καρμέλο!

Επιθυμία του Καρμέλο Άντονι είναι η μετακίνηση του στους Ρόκετς για να συνθέσει μια φοβερή τριάδα με τους Κρις Πολ και Τζέιμς Χάρντεν.

Βέβαια ο ίδιος απέφυγε με πονηρό τρόπο την ερώτηση που είχε να κάνει με το Χιούστον, απαντώντας με τη φράση «ξέρετε πως δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το θέμα» και ένα πονηρό χαμόγελο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ian Begley.

O ηγέτης των Νικς έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να φύγει από την ομάδα, ενώ η πιθανότητα να πάει στους Καβαλίερς είναι πολύ μικρή μετά και την απαίτηση του Κάιρι Ίρβινγκ για αποχώρηση.

Έτσι ο πόθος του είναι το σύνολο του Μάικ Ντ' Αντόνι.

Carmelo Anthony asked about the Rockets: "You know I can't comment on that," he says with a smile.

— Ian Begley (@IanBegley) 2 Αυγούστου 2017