Οι Αμερικανοί φημίζονται για τις ιδέες τους και ενίοτε για το χιούμορ τους. Το τηλεοπτικό κανάλι «TNT» δημιούργησε ένα καρτούν με πρωταγωνιστές τους Κάιρι Ίρβινγκ και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Το σκετσάκι βασίζεται στην επιθυμία του Ίρβινγκ αν αποχωρήσει και διαδραματίζεται στο αεροδρόμιο...

Now boarding all passengers NOT trying to leave the Cavaliers... pic.twitter.com/R9ONaJY39J

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 1 Αυγούστου 2017