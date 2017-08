Τα «μαγικά» του Ντόνσιτς με την εθνική Σλοβενίας (vids)

Πολύ δύσκολα θα είναι τα πράγματα για την άμυνα της εθνικής ομάδας στην αναμέτρηση με τους Σλοβένους για την πρώτη φάση του Eurobasket.

Στο φιλικό των αντιπάλων μας κόντρα στην πανεπιστημιακή ομάδας της Ρωσίας, ο Λούκα Ντόνσιτς έβγαλε κάποιες φάσεις απίστευτης ομορφιάς και δυσκολίας.

Παρακολουθείστε τα παρακάτω βίντεο και θα καταλάβετε...

Doncic showing vision with that no look kickout pass pic.twitter.com/lDhoPpIusn

Doncic is so smart. Read the space and realocate to grab the offensive board. Few seconds later, make the speedy pass to serve his teammate pic.twitter.com/9xvWK0zqz5

— Gabrieland Rade (@GabrielAndPaula) 1 Αυγούστου 2017