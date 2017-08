Με 2'' να μένουν για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου στην αναμέτρηση για το Eurobasket Εφήβων μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, ο Τραπάνι ευστόχησε πολύ πίσω από τη γραμμή του κέντρου.

Δείτε το καλάθι που πέτυχαν οι «ατζούρι»...

Trapani sets the mark for the longest of the tournament at the halftime buzzer! #FIBAu18Europe

https://t.co/vxeZ4tsjUz pic.twitter.com/1IuRUOeNoF

— FIBA (@FIBA) 1 Αυγούστου 2017