Στο δρόμο της Ελλάδας ο Τίμου Ράνικο (pic)

Το εθνόσημο θα φορέσει ξανά ο Τίμου Ράνικο.

Ο 36χρονος γκαρντ απουσίασε για τρία χρόνια από την εθνική Φινλανδίας, ωστόσο πήρε την απόφαση να αγωνιστεί στο προσεχές Eurobasket (31/09-17/09) και θα βρεθεί στο δρόμο της Ελλάδας.

Ο Ράνικο αγωνίζεται στην Κατάγια από το 2013 και φέτος είχε κατά μέσο όρο 12.2 πόντους και 6.7 ασίστ στο φινλανδικό πρωτάθλημα.

OFFICIAL: Teemu Rannikko joins #Susijengi, which is preparing to host #EuroBasket2017 in Helsinki. Good to have you back, @teemurannikko! pic.twitter.com/cWLBpybEOB

— Basket.fi (@basketfinland) 31 Ιουλίου 2017