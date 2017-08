Μία - μία οι ομάδες του ΝΒΑ κάνουν τα «αποκαλυπτήρια» στις εμφανίσεις της νέας σεζόν, μετά την συνεργασία της Nike με τη λίγκα.

Σειρά πήραν οι Σίξερς, οι οποίοι ανέβασαν φωτογραφίες στα social media από τις καινούριες φανέλες με άρωμα... Μάρκελ Φουλτζ.

These jerseys were made for the moment. @Nike x @StubHub

| https://t.co/6T8joD2zRS pic.twitter.com/YwI4Ex6GBU

— Philadelphia 76ers (@sixers) 1 Αυγούστου 2017