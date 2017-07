Mπαρνς: «Σταματήστε να μισείτε τον ΛεΜπρόν και σεβαστείτε το μεγαλείο του» (vid)

Αρκετός κόσμος κατηγορεί τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για διάφορα θέματα σχετικά με το ΝΒΑ και ο Ματ Μπαρνς επέλεξε να τον υποστηρίξει σε τοποθέτηση του στο Undisputed.

«Oι άνθρωποι κάθονται και δείχνουν το μίσος τους προς τον ΛεΜπρόν αντί να σεβαστούν τα όσα προσφέρει στο μπάσκετ. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες. Ζούμε σε ένα κόσμο που πολλοί δείχνουν το μίσος τους. Δίνουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους να μιλήσουν χωρίς να το αξίζουν. Έχουν κατακλύσει τα social media», ανέφερε ο βετεράνος φόργουορντ.

"People get caught up so much in hating on LeBron James instead of sitting back and realize you're witnessing history." — @Matt_Barnes22 pic.twitter.com/a9l3hy1i1j

— UNDISPUTED (@undisputed) 31 Ιουλίου 2017