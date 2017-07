Οι συγκεκριμένες φανέλες κατασκευάζονται από την εταιρεία του Μάικλ Τζόρνταν, αφεντικού της ομάδας της Βόρειας Καρολίνας ενώ ο Κέμπα Ουόκερ και ο Μάικλ Κιντ-Τζίλχριστ ανέλαβαν τον ρόλο μοντέλων για να προωθήσουν τις νέες εμφανίσεις.

THE REVEAL.

Introducing our new Hornets uniforms - the FIRST @Jumpman23 uniform for a U.S. pro team. #BuzzCity

https://t.co/xNnuIc9q6T pic.twitter.com/fDrSi5UpZu

— Charlotte Hornets (@hornets) 31 Ιουλίου 2017