Τέλος ο Λικχοντέι από την Χίμκι (pic)

Ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Βάλερι Λικχοντέι.

Η πορεία του 30χρονου φόργουορντ με την Χίμκι έφτασε στο τέλος της και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας τους.

Ο Ρώσος αθλητής έχει αγωνιστεί και σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Ούνικς Καζάν και Λοκομοτίβ Κουμπάν, ενώ φέτος μέτρησε κατά μέσο όρο 3.1 πόντους και 1.7 ριμπάουντ, σε 8.8 λεπτά 26 ματς.

.@Khimkibasket and Valery Likhodey part ways upon the expiration of the contract. We sincerely thank Valery for cooperation! Best wishes! pic.twitter.com/kYjBdGWdRD

— BC Khimki (@Khimkibasket) 31 Ιουλίου 2017