Μπορεί ο γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μπρόνι, να τα πήγε περίφημα σε αγώνα που συμμετείχε, υπό το βλέμμα του πατέρα του, αλλά έφυγε ηττημένος από το παρκέ.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο γήπεδο δεν έχασε ευκαιρία να τρολάρει τον «Βασιλιά», φωνάζοντας το όνομα των πρωταθλητών του ΝΒΑ, Ουόριορς!

SOUND ON Fans chant "Warriors" when they beat LeBron and Bronny pic.twitter.com/p5ScHEsSXq

— Overtime (@overtime) 30 Ιουλίου 2017