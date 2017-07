Όκλεϊ: «Κάποιοι παίκτες του ΝΒΑ θα έπρεπε να φοράνε φορέματα» (vid)

Αν έπαιζε σήμερα ο Τσαρλς Όκλεϊ, θα ήταν δεδομένα ο σκληρός των παρκέ.

Ο θρύλος των Νικς σε event που έγινε στο Ντάλας μίλησε για το πόσο χαλαρό είναι σήμερα το ΝΒΑ, ενώ είπε ότι κάποιοι παίκτες πρέπει να φοράνε φουστάνια.

«Είναι τόσο ευαίσθητοι. Μερικοί θα έπρεπε να φοράνε φορέματα», είπε χαρακτηριστικά.

NBA legend Charles Oakley on the new NBA generation: "they are so sensitive. Some need to be wearing dresses" @iamrapaport live in Dallas pic.twitter.com/ebqsCo0BW2

— David Astramskas (@redapples) July 30, 2017