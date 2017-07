Μπουνιά ο Γκαλινάρι σε φιλικό (vid)

Μπορεί η αναμέτρηση των Ιταλών με την Ολλανδία να είχε φιλικό χαρακτήρα ενόψει του Eurobasket 2017, αλλά η κατάσταση στο παρκέ ξέφυγε στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Σε μία διεκδίκηση ενός ριμπάουντ ο Κοκ χτύπησε με τον αγκώνα του τον Γκαλινάρι και ο Ιταλός... ξέφυγε.

Αφού τσέκαρε το σαγόνι του επιτέθηκε με γροθιά στον Ολλανδό σέντερ με αποτέλεσμα να διακοπεί η αναμέτρηση για λίγο και να ακολουθήσουν τεχνικές ποινές.

Gallinari gets in the #EuroBasket2017 spirit during a friendly game pic.twitter.com/HZTHixkoPo

— Alexander Chernykh (@chernykh) 30 Ιουλίου 2017