Ο Κάρι «τρολάρει» (ξανά) τον ΛεΜπρόν (vid)

Δεν πέρασαν παρά λίγες μέρες που ο Στεφ Κάρι πέταξε τα παπούτσια του ΛεΜπρόν και ήρθε δεύτερο μέρος... τρολαρίσματος.

Αυτή τη φορά ο γκαρντ των Ουόριορς μιμήθηκε τον τρόπο με τον οποίο συνηθίζει να χορεύει ο «Βασιλιάς» ενώ μάλιστα βρισκόταν δίπλα του ο Κάιρι Ίρβινγκ.

Να θυμίσουμε πως ο γκαρντ των Καβαλίερς έχει ζητήσει ανταλλαγή λόγω της παρουσίας του Τζέιμς στην ομάδα του Κλίβελαντ.

Steph making fun of LeBron's workout video with Kyrie egging him on (via ryanonlyryan/IG) pic.twitter.com/fBj7idGzWA

— Sports Illustrated (@SInow) 30 Ιουλίου 2017