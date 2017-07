Όκλεϊ: «Οι σημερινοί παίκτες θα πρέπει να φορούν φορέματα όταν αγωνίζονται!» (vid)

Ένα από τους πιο σκληρούς τύπους του ΝΒΑ ήταν ο Τσαρλς Όκλεϊ έτσι επέλεξε να κριτικάρει τη συμπεριφορά των σημερινών παικτών

Ο παλαίμαχος «ψηλός» έκλεψε την παράσταση με τις δηλώσεις του, αφού ανέφερε πως οι σημερινοί παίκτες είναι τόσο «ευαίσθητοι», σε σημείο που θα έπρεπε να φορούν φορέματα όταν παίζουν.

Μένει να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από κάποιον σταρ της λίγκας.

NBA legend Charles Oakley on the new NBA generation: "they are so sensitive. Some need to be wearing dresses" @iamrapaport live in Dallas pic.twitter.com/ebqsCo0BW2

— David Astramskas (@redapples) 30 Ιουλίου 2017