Η έδρα της Χίμκι στην EuroLeague (pics)

Η Mytishchi Arena βρίσκεται 5 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα ενώ φιλοξενεί αγώνες χόκεϊ επί πάγου, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις, μπάντμιντον, ποδοσφαίρου σάλας, πυγμαχίας και άρσης βαρών καθώς και διάφορα συνέδρια, εκδηλώσεις και συναυλίες. Σε αυτόν τον χώρο, λοιπόν, η Χίμκι θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στην Euroleague για τη σεζόν 2017-18.

In season 2017/2018 @Khimkibasket will play @EuroLeague home games at Mytischi Arena, Mytischi, Moscow Region (7000 seats) pic.twitter.com/gzmGX11ngn

— BC Khimki (@Khimkibasket) 29 Ιουλίου 2017