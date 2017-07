Ο Λαβάρ Μπολ απέσυρε την ομάδα του απαιτώντας να αλλάξει η διαιτήτρια (vids)

Σε τουρνουά της adidas στο Λας Βέγκας ο Λαβάρ Μπολ κοούτσαρε μία ομάδα. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης διαμαρτυρήθηκε έντονα και δέχτηκε τεχνική ποινή. Η αντίδρασή του ήταν να μπει στο παρκέ και να αποσύρει την ομάδα του από το παρκέ απαιτώντας να αντικατασταθεί η συγκεκριμένη διαιτήτρια.

Τελικά ο Λαβάρ Μπολ εισακούστηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε με μικρή καθυστέρηση και κυρίως... με άλλο διαιτητή.

LaVar Ball goes CRAZY and gets another tech pic.twitter.com/MOtUS5MFD1

LaVar Ball pulls team from #adidasUprising #Vegas demands female ref leave or him guess who won that Battle #CryBabyBall pic.twitter.com/iCzIpfnvYp

— Lovell Martin (@Mints2U) 28 Ιουλίου 2017