Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Πικ, ο Σάσο Φιλιπόφσκι δεν θα βρίσκεται πια στην τεχνική ηγεσία της Μπάνβιτ.

Το «τιτίβισμα» του Πικ ανέφερε πως ο 42χρονος τεχνικός απολύθηκε από την φιναλίστ του Champions League.

Turkish club Banvit has fired their FIBA finalist head coach Saso Filipovski, according to source.

— David Pick (@IAmDPick) 28 Ιουλίου 2017