Στον Δούκα ο Παπανικολάου

Ακόμα μια ενίσχυση για τον Δούκα!

Η ομάδα του Αμαρουσίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Παπανικολάου.

Ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ άφησε μετά από τέσσερα χρόνια το Ψυχικό και πλέον θα αγωνίζεται με την μπλε φανέλα.

Η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ.Ε. Δούκα ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Παπανικολάου. Ο 32χρονος (1/6/1985) power forward με ύψος 2.05μ., διαθέτει μεγάλη εμπειρία από την πολυετή παρουσία του σε ομάδες της Basket League και αποτέλεσε τον κορυφαίο παίκτη του Ψυχικού στο περσινό (2016-17) πρωτάθλημα καθότι ο πρώτος σκόρερ του.

Who is who

Γεννημένος στη Κω, ξεκίνησε το μπάσκετ στον τοπικό Ηρακλή 2000 πριν κάνει το άλμα στην καριέρα του και βρεθεί στην ΑΕΚ. Στην “Ένωση” υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο και σε ηλικία μόλις 16 ετών πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Basket League. Έναν χρόνο αργότερα, το έπραξε και για την Euroleague. Στην ΑΕΚ παρέμεινε πέντε χρόνια έως ότου καλοκαίρι του 2007 αποχωρήσει για χάρη του Ιλισιακού. Στην ομάδα των Ιλισίων είχε συμπαίκτη τον Γιάννη Αθανασούλα και μαζί την βοήθησαν να ανέβει στην πρώτη κατηγορία το 2009 και μία σεζόν μετά, να παραμείνει σε αυτή.

Η αγωνιστική περίοδος 2010-2011 τον βρήκε εκ νέου στην ΑΕΚ και η επόμενη στο Ρέθυμνο. Το καλοκαίρι του 2012 άφησε την Κρήτη για λογαριασμό του Πανελευσινικού και από το 2013 μέχρι τη περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Ψυχικού. Με τους “σκίουρους" - κι έχοντας συμπαίκτη τον Θωμά Νίκου - ο Παπανικολάου αγωνίστηκε και στα 30 παιχνίδια της κανονικής περιόδου και συνέβαλε τα μέγιστα στην εξασφάλιση της παραμονής τους. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 389 πόντους (13 π. κατά μέσο όρο) και πρώτος ριμπάουντερ (6ος στο πρωτάθλημα με 210) και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο Νίκος Παπανικολάου υπήρξε μέλος όλων των “μικρών” Εθνικών ομάδων ενώ έχει συμμετάσχει με τα εθνικά χρώματα στους Μεσογειακούς Αγώνες της Πεσκάρα (2009) και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων της Βραζιλίας (2011) κατακτώντας και στις δύο περιπτώσεις το ασημένιο μετάλλιο».