Το ΝΟ.8 θα φοράει ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, αφού δεν μπόρεσε να πάρει το «13» που ήθελε από τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Βέβαια το συγκεκριμένο νούμερο έχει... άρωμα Κόμπι Μπράιαντ, αφού φορούσε ο Black Mamba στους Λέικερς. Ο Σερβός γκαρντ πλέον μετράει αντίστροφα για τον πρώτο επίσημο ματς του στο ΝΒΑ.

Δείτε τη φανέλα του

It's "mamba" number time... New number, new jersey, new chapter... @LeaderOfHorde pic.twitter.com/fiW5gl4HVS

— alexander raskovic (@alexraskovic) 28 Ιουλίου 2017