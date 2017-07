Ξεκίνησαν από τώρα τα... μαγικά οι Πολ και Χάρντεν! (vid)

Γρήγορο Στοίχημα σε Καλύτερες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Δεν χάνει καθόλου χρόνο ο Κρις Πολ έτσι ώστε να γνωρίσει τον τρόπο παιχνιδιού των νέων του συμπαικτών του. Ο «CP3» έπαιξε σε διπλό μαζί με τους Τζέιμς Χάρντεν, Τρέβορ Αρίζα και Μπόμπι Μπράουν, με τους δύο σταρ των Ρόκετς να έχουν κέφια.

Ο αγώνας έγινε στο γυμναστήριο του UCLA και το θέαμα ήταν εντυπωσιακό. Οι φίλαθλοι του Χιούστον ήδη τρίβουν τα χέρια τους!

Δείτε το video

CP3 and Harden putting in work in their first pickup game together (via @youballtraining) pic.twitter.com/P9G6PtIcE4

— Bleacher Report (@BleacherReport) 26 Ιουλίου 2017