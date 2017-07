Mάρμπουρι: «Δεν ξέρουν να περπατάνε και παίρνουν παραπάνω από τον Ρόουζ!» (pic)

Μπορεί να μην αγωνίζεται πλέον στο ΝΒΑ, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο Στεφόν Μάρμπουρι δεν παρακολουθεί όσα γίνονται στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο Starbury στάθηκε στο συμβόλαιο του Ντέρικ Ρόουζ στους Καβαλίερς και τόνισε πως τα 2.1 εκατ. δολάρια που θα πάρει δεν ανταποκρίνονται στην αξία του, τη στιγμή που χειρότεροι παίκτες από αυτόν παίρνουν περισσότερα.

«Έγκλημα το συμβόλαιο του Ρόουζ, όταν υπάρχουν παίκτες που δεν ξέρουν να μασήσουν ούτε τσίχλα και να περπατήσουν και παίρνουν περισσότερα», έγραψε στο twitter.

I think it's a crime that Derrick Rose is being paid this amount of money, when you have guys that can't chew gum and walk making more.

— I AM PEACE STAR (@StarburyMarbury) 27 Ιουλίου 2017