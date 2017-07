Ενίσχυση από ΗΠΑ για Μπαρτσελόνα (pics)

Ενίσχυση από ΗΠΑ για την Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φιλ Πρέσι για την νέα σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για δεύτερη χρονιά.

Ο 23χρονος Αμερικανός παίζει στη θέση του πόιντ γκαρντ, αγωνίστηκε τη διετία 2013-15 στους Σέλτικς, έκανε ένα πέρασμα από Σανς και Σίξερς.

Τελευταία του ομάδα ήταν η θυγατρική των Ουόριορς, Santa Cruz Warriors, όπου και μέτρησε 18 πόντους, 8.1 ασίστ και 5.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 46 ματς.

Ο Παού Ρίμπας έσπευσε να καλωσορίσει το νέο απόκτημα της ομάδας, λέγοντας: «Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Μπαρτσελόνα. Θα απολαύσουμε τη σεζόν»!

@FCBbasket and @philpressey have reached an agreement for the 2017/18 season

https://t.co/nE36UmkRy2 pic.twitter.com/PsUNVqpYmR

— FCB Basket (@FCBbasket) 27 Ιουλίου 2017