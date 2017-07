«Μάγος» και με την... βούλα ο Μπιρτς! (pic)

Μια συμφωνία που ήταν γνωστή εδώ και καιρό, επισημοποιήθηκε!

Ο Κεμ Μπιρτς αποτελεί παίκτη των Μάτζικ και με την.. βούλα, καθώς υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ομάδα του Ορλάντο.

Την προηγούμενη σεζόν με τον Ολυμπιακό, ο Αμερικανός μέτρησε 7.3 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Basket League, ενώ στην Euroleague είχε 5.7 πόντους και 5 ριμπάουντ.

We Khem confirm that we have signed Khem Birch!#PureMagic pic.twitter.com/UVtDyIPj25

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) 27 Ιουλίου 2017