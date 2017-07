Ροντρίγκεθ: «Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ σε μια τόσο ιστορική ομάδα» (pic)

Ο πρώην γκαρντ των Σίξερς θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ, όντας ο αντικαταστάτης του Μίλος Τεόντοσιτς και δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για αυτή τη μεταγραφή.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα είμαι μέρος αυτού του ιστορικού συλλόγου και θα κάνω άλλο ένα βήμα στην καριέρα μου», έγραψε ο Ισπανός στο twitter.

Την σεζόν που τελείωσε είχε 7.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ μέσο όρο σε 68 αγώνες στο ΝΒΑ.

So excited to have become a part of this historic club and take another step forward in my career! #CSKA @cskabasket pic.twitter.com/C8qmDkb4NE

