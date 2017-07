ΛαΒάρ Μπολ: «Μαζί με τον γιο μου θα νικούσαμε ΛεΜπρόν και Τζόρνταν!» (vid)

Virtual Sports, με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα (21+)!

Ξέρει να προκαλεί με τις ατάκες του και το έκανε για άλλη μια φορά.

Ο λόγος για τον ΛαΒάρ Μπολ, οποίος πιστεύει πως αν παίξει στην ίδια ομάδαμε τον γιο του, ΛαΜέλο θα κερδίσει σίγουρα τους Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Εγώ και ο ΛαΜέλο απέναντι σε ΛεΜπρόν και Τζόρνταν. Με όποιους και αν παίζαμε αντίπαλοι, θα τους νικούσαμε», τόνισε ο πατέρας της διάσημης μπασκετικής οικογένειας μετά από παιχνίδι του γιου του.

LaVar Ball says he and LaMelo would take LeBron AND Jordan pic.twitter.com/2OrPvODzZR

— Overtime (@overtime) 27 Ιουλίου 2017