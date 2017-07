Ο 17άχρονος σμολ φόργουορντ (2μ.01) παίζει μπάσκετ στο Spartanburg Day School στη Νότια Καρολίνα και αναμένεται να μας απασχολήσει έντονα στο μέλλον. Προς το παρόν προσφέρει εντυπωσιακά high-lights και εξωπραγματικά καρφώματα!

Zion Williamson (@ZionW32) can fly! I feel like I've seen hundreds of his crazy dunks and he's only in high school. pic.twitter.com/1zqvZ8VY0B

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 27 Ιουλίου 2017