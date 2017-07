Λίλαρντ: «Μην με συγκρίνετε με τον Ίρβινγκ» (pic)

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ δεν είναι ευχαριστημένος με το σχόλιο δημοσιογράφου του ESPN και το έδειξε με ανάρτηση του στο twitter.

O Toμ Χάμπερστροχ τόνισε πως το ρεκόρ του Ίρβινγκ χωρίς τον ΛεΜπρόν δεν του επιτρέπει να θεωρεί πως μπορεί να ηγηθεί σε μια ομάδα, ενώ τον συνέκρινε με τον παίκτη των Μπλέιζερς.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο «Dame», γράφοντας στο twitter: «Έχω κουραστεί με αυτά που γράφεις για μένα. Δες το ρεκόρ της ομάδας μου, πάνω από 50% στις νίκες και κάθε χρόνο στα playoffs».

Bro I'm really gettin tired of y'all throwing my name around. Maybe you should check my track record. Over 500 and in the playoffs every yr https://t.co/6ISstoIYMz

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) 26 Ιουλίου 2017