Οι ευχές του Ερυθρού Αστέρα στον Τζόκοβιτς (pic)

Όπως ενημέρωσε ο Σέρβος τενίστας, ο τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο δεν του επιτρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται και θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για κάποιο καιρό ώστε να γίνει εντελώς καλά.

Έτσι, λοιπόν, ο «Νόλε» δέχθηκε τις ευχές του Ερυθρού Αστέρα. «Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός. Στο μεταξύ, σε περιμένουμε στα παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα» αναμένει το μήνυμα των Σέρβων.

We wish a quick recovery to @DjokerNole, without any doubt that he will return even stronger! In the meantime, see you at #kkcz games pic.twitter.com/z2QblG7IMP

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) 26 Ιουλίου 2017