Ο Γκομπέρ «ταπώνει» μικρά παιδιά σε κατασκήνωση! (vid)

Ο Ρούντι Γκομπέρ έχει πάρει πολύ σοβαρά τον ρόλο του μπλοκέρ που φημίζεται στη Γιούτα, έτσι τον... κουβαλάει μαζί του όπου και να πάει.

Αυτό κατάλαβαν και τα παιδιά της ακαδημίας του Ραούλ Νέτο στη Βραζιλία, τα οποία έκαναν ότι μπορούσαν για να βάλουν καλάθι, όμως ο Γάλλος σέντερ τους... έκρυβε συνεχώς τον ήλιο

Μένει να δούμε αν ζεστάθηκε καλά για τη νέα σεζόν που έρχεται στο ΝΒΑ.

Não é fácil passar por @RudyGobert27​ no garrafão, mas a garotada do Camp do @RaulTogni, realizado no RJ, aceitou o desafio. Veja como foi! pic.twitter.com/7otIBb7Rvd

— NBA Brasil (@NBABrasil) 25 Ιουλίου 2017