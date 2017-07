Off για όλη τη σεζόν ο Νάιτ, μεγάλη ευκαιρία για Τζέιμς! (pic)

Άσχημα τα μαντάτα για τον Μπράντον Νάιτ, αφού ο γκαρντ των Σανς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι.

Αυτή η εξέλιξη αυξάνει τους πονοκεφάλους στο στρατόπεδο του Φοίνιξ, όμως δίνει την ευκαιρία στον Μάικ Τζέιμς να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη regular season, όντας πλέον ο 2ος πόιντ γκαρντ της ομάδας πίσω από τον Έρικ Μπλέντσο.

Για τη θέση αυτή υπάρχει και ο Τάιλερ Γιούλις στην ομάδα.

Suns guard Brandon Knight has suffered a torn ACL in his left knee and could miss the entire season, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 Ιουλίου 2017