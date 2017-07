Μετρά αντίστροφα για το Eurobasket η FIBA με Γκάλη! (vid)

37 ημέρες απομένουν για να γίνει το τζάμπολ στο Eurobasket Ανδρών (31/08-17/09) και η FIBA ανυπομονεί.

Παρέα με τον Νίκο Γκάλη, η Παγκόσμια Ομοσπονδία μέτρησε αντίστροφα, υπενθυμίζοντας συμβολικά το μοναδικό του επίτευγμα: τους 37 πόντους που είχε κατά μέσο όρο, στον δρόμο για τον θρίαμβο του 1987!

Κάτι που δεν έχει καταφέρει άλλος παίκτης έκτοτε!

"The Gangster" @NickGalis6 was getting buckets all day #EuroBasket2017 @HellenicBF

https://t.co/73c47e2uHN pic.twitter.com/R2IuRRhg47

— FIBA (@FIBA) 25 Ιουλίου 2017