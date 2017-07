«Συλλέκτες» των MVP οι Καβαλίερς με τους Ουόριορς! (pic)

Τα τελευταία 3 χρόνια είναι το ζευγάρι των φιναλίστ των τελικών του ΝΒΑ.

Πλέον οι Καβαλίερς με τους Ουόριορς έχουν στο ρόστερ τους, όλους τους παίκτες που έχουν αναδειχθεί ΜVP από το 2009 μέχρι το 2016.

Ο Ντέρικ Ρόουζ ήταν αυτός που έλειπε για να συμπληρωθεί το παζλ, όμως πλέον θα κάνει παρέα στον ΛεΜπρόν στο Κλίβελαντ.

Έτσι οι δύο καλύτερες ομάδες της λίγκας απολαμβάνουν τις υπηρεσίες των βραβευμένων ΛεΜπρόν Τζέιμς (2009, 2010, 2012, 2013), Ντέρικ Ρόουζ (2011), Στεφ Κάρι (2015, 2016) και Κέβιν Ντουράντ (2014).

There's no shortage of star power in this rivalry pic.twitter.com/rPSD7PMNqb

— Sports Illustrated (@SInow) 24 Ιουλίου 2017