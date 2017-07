Το φοβερό τρολάρισμα του Ντουράντ σε hater! (pic)

Πολλοί είναι οι φίλαθλοι του ΝΒΑ που συνεχίζουν να κριτικάρουν τον Κέβιν Ντουράντ για την επιλογή του να πάει στους Ουόριορς το περασμένο καλοκαίρι.

Έτσι ένας hater του KD αποφάσισε να την... πει στο MVP των τελικών, γράφοντας στο twitter: «Ντουράντ έδωσα στον σκύλο μου το όνομα σου και αυτός με εγκατέλειψε. Τι έχεις να πεις για αυτό;».

Βέβαιο ο «Durantula» πέρασε στην αντεπίθεση και δεν έχασε ευκαιρία να απαντήσει. «Πρέπει να είσαι ένα κομμάτι σκ@@α αν ο σκύλος επέλεξε να ζει στους δρόμους και όχι στο σπίτι σου»

you must be a piece of if a dog chooses to live in the streets instead of your house

— Kevin Durant (@KDTrey5) 24 Ιουλίου 2017