Οι Κινγκς παρουσιάζουν τον clutch Μπογκντάνοβιτς! (vid)

Ο Μπογκντάνοβιτς αποχώρησε από τη Φενέρμπαχτσε ως πρωταθλητής Ευρώπης. Για την ακρίβεια, παίρνει το ταλέντο του και μετακομίζει στο Σακραμέντο υπογράφοντας ηγεμονικό συμβόλαιο με τους Κινγκς που παρουσίασαν δυο buzzer beaters του Σέρβου και ζήτησαν από τους φιλάθλους τους να ψηφίσουν το κορυφαίο!

Εσείς τι λέτε;

.@LeaderofHorde has come up in the clutch many times throughout his career overseas, but which is your favorite shot? pic.twitter.com/LVz4W4GEJj

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 24 Ιουλίου 2017