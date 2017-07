Θέλει τον Καρμέλο στο πλευρό του Ράσελ η Οκλαχόμα! (pic)

O Φιλ Τζάκσον δεν βρίσκεται πλέον στην προεδρία των Νικς όμως το θέμα παραμονής του Καρμέλο Άντονι στους Νεοϋορκέζους είναι ακόμα στον... αέρα. Το κλίμα προς το πρόσωπό του στο «Μεγάλο Μήλο» είναι βαρύ, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να παραιτηθεί του no-trade όρου του συμβολαίου του για να πάει στους Ρόκετς ή τους Καβαλίερς ενώ η σύζυγός του δήλωσε πως θα τον ήθελε κοντά στην Νέα Υόρκη, λόγω του γιου τους.

Το θέμα, λοιπόν, είναι ποια ομάδα θα κάνει τελικά εκείνη την προσφορά που θα δελεάσει τους Νικς, καθώς άνθρωποι του οργανισμού έχουν ενημερώσει πως δεν θέλουν να πάρουν μεγάλους ηλικιακά παίκτες με μεγαλύτερες συμβάσεις, μέσω οποιασδήποτε ανταλλαγής, ενώ την ίδια στιγμή αρκετοί πιστεύουν πως το καλύτερο για όλους είναι να γίνει ανταλλαγή ο «Μέλο».

Το tweet του Μπιλ Σίμονς αλλάζει τα... δεδομένα, εξηγώντας πως οι Θάντερ προσπαθούν να πείσουν τον Καρμέλο να μετακομίσει στην Οκλαχόμα, δημιουργώντας μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στο πλευρό των Ράσελ Ουέστμπρουκ, Πολ Τζορτζ και Στίβεν Άνταμς!

Όπως αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφους, ο Troy Weaver ποτ εργάζεται ως ασίσταντ GM των Θάντερ ήταν εκείνος που «στρατολόγησε» τον Άντονι στο Syracuse και πλέον έχει αναλάβει το... ψηστήρι για λογαριασμό της Οκλαχόμα.

Have a scoop - OKC and Carmelo are officially circling each other. OKC's Troy Weaver recruited Melo to Cuse + has known him since DMV days.

