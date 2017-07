Ο Φριντέτ για την επιστροφή του στην Κίνα (pic & vid)

Ο 28άχρονος Αμερικανός σκόρερ έπαιξε πέρσι στους Shanghai Sharks, κατακτώντας τον τίτλο του MVP της regular season στην κινεζική CBA έχοντας 37.6 πόντους με 52.5% στα δίποντα, 8.2 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ και 1.6 κλεψίματα σε 41 αγώνες. Μάλιστα πέτυχε 73 πόντους στην ήττα της ομάδας του στη δεύτερη παράταση από τους Zhejiang Guangsha Lions με 135-132!

Ο άλλοτε NBAer με... προϋπηρεσία στους Κινγκς, τους Μπουλς, τους Πέλικανς και τους Νικς υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με τη Σανγκάη, μιλώντας για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.

«Αποφάσισα να επιστρέψω στη Σανγκάη με διετές συμβόλαιο. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους φιλάθλους που με ακολουθούν όπως πάντα» ήταν το μήνυμά του στο Twitter.

I've decided to go back to Shanghai for a two year contract. Thanks to my family, friends, and fans who have with me throughout everything! pic.twitter.com/FRlJCDcBHf

