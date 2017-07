Ένα σουτ... αγάπης έβαλε ο Καρλ-Άντονι Τάουνς!

Ο 21χρονος σέντερ των Γουλβς βρέθηκε σε camp και παρουσία πολλών μικρών φίλων του μπάσκετ, ευστόχησε από το κέντρο του γηπέδου, για να κάνει δώρο σε έναν τυχερό πιτσιρικά ένα ζευγάρι παπούτσια.

Splash! Karl-Anthony Towns drained a half-court shot to win a pair of shoes for a camper. pic.twitter.com/GB5oIIyVBc

— SportsCenter (@SportsCenter) 24 Ιουλίου 2017