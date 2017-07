«Ήθελε να κρατήσει τον Λεκαβίτσιους ο Σάρας, ο παίκτης προτίμησε Παναθηναϊκό» (pics)

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους πίστευε πως το καλύτερο για τον Λούκας Λεκαβίτσιους θα ήταν να μείνει για άλλον έναν χρόνο στη Ζαλγκίρις και να μην πάει στον Παναθηναϊκό.

Όμως ο γκαρντ των «πρασίνων» ένιωσε έτοιμος να φύγει από τη Ζαλγκίρις και να κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του. Έτσι το τριφύλλι βγήκε ευνοημένο από αυτήν την εξέλιξη.

Επίσης ο δημοσιογράφος αναφέρει πως το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό θα είναι 1+1 χρόνων με team option τη δεύτερη σεζόν.

Δείτε το tweet του Ουρμπόνας που αποκαλύπτει τα παραπάνω

Lekavicius on Panathinaikos deal: 'Jasikevicius advised me to stay in Zalgiris for one year, but I think it was time to move on. I'm ready'

