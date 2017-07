Η απάτη με τις φανέλες των Ντόρσεϊ και Μπελ! (pics)

Μπλούζες του Τζόρνταν Μπελ με τη φανέλα του Όρεγκον άρχισε να προωθεί ένας... απατεώνας για να βγάλει χρήματα, όμως έκανε ένα λάθος.

Οι φανέλες είχαν τον αριθμό 5, τον οποίο φορούσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Όρεγκον και όχι ο Μπελ. Ο σέντερ των Ducks είχε τον αριθμό 1!

Μάλιστα οι φανέλες είχαν τιμή 150 δολάρια, ενώ όταν το κατάλαβε ο Μπελ άρχισε το τρολάρισμα.

Game worn @1jordanbell jersey for only $149.99- -- thats wayyyy under priced https://t.co/RnuRLupSbd pic.twitter.com/XIBJwung1x

— Nathan Reid (@nathanreid) 22 Ιουλίου 2017