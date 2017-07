Κοντά σε Χάποελ Χολόν ο Τζο Αλεξάντερ (pic)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αποφάσισε να «καθαρίσει» το ρόστερ της, με αποτέλεσμα αρκετοί παίκτες να μείνουν ελεύθεροι και να αναζητήσουν αλλού μπασκετική στέγη.

Ένας από αυτούς είναι και ο Τζο Αλεξάντερ, ο οποίος φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία με την Χάποελ Χολόν, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Πικ.

Η ομάδα του Ισραήλ θα συμμετέχει φέτος στο Champions League.

Former lottery pick Joe Alexander left the Euroleague to sign with FIBA Champions League club Hapoel Holon, according to source.

