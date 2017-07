Η απόφαση του Κάιρι Ίρβινγκ να αποχωρίσει από τους Καβαλίερς δεν άρεσε στους φιλάθλους της ομάδας.

Μάλιστα ένας φίλος του Κλίβελαντ, ο οποίος παίζει «ΝΒΑ2Κ» αποφάσισε να πάρει την εκδίκηση του.

Πήγε στο μενού του παιχνιδιού που μπορείς να πειράξεις τα στατιστικά ενός παίκτη και κατέβασε τον δείκτη της αφοσίωσης (loyalty) του «uncle drew» από το 90 στο 0!

Cavs fans are fed up. (via alrizvi/Instagram) pic.twitter.com/rZhOfvTOlx

— Bleacher Report (@BleacherReport) 22 Ιουλίου 2017