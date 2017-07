Ο Τζακ Κούλεϊ αφήνει την Ευρώπη για το ΝΒΑ.

Ο 26χρονος φόργουορντ, μετά από το πέρασμά του από τους Τζαζ και την φετινή σεζον στην Λούντβιγκσμπουργκ, επιστρέφει στις ΗΠΑ για χάρη των Κινγκς.

Ο Αμερικανός θα υπογράψει ένα two - way contract με την ομάδα του Σακραμέντο.

The Sacramento Kings will sign Jack Cooley to a two-way contract, per league sources

— Chris Reichert (@Chris_Reichert) 22 Ιουλίου 2017