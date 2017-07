Χαμόγελα για τους παίκτες του Ισραήλ και κλάματα για αυτούς της Γαλλίας, μετά τον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket U20 στην Κρήτη.

Μετά από 13 χρόνια, το Ισραήλ έχει ξανά την ευκαιρία να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Νέων!

Ταμίρ Μπλατ και Ντάνιελ Κόπερμπεργκ έκαναν «όργια» κόντρα στους αντιπάλους του και οδήγησαν την εθνική τους στην μεγάλη νίκη επί του φαβορί Γαλλία με 74-52.

Ο γιος του Ντέιβιντ Μπλατ για ακόμα μια φορά εντυπωσίασε με τις ασίστ του (14), ενώ μέτρησε και 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Από την άλλη, ο 19χρονος σέντερ δεν είχε αντίπαλο κάτω από το καλάθι και σταμάτησε στους 27 πόντους (13/16δ., 1/2β.), ενώ πήρε και 9 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους, που θα παλέψουν για το χάλκινο μετάλλιο, ξεχώρισε ο Γκοτιέ Ντένις με 13 πόντους.

Οι παίκτες του Όντετ Κάτας περιμένουν μία εκ των Ελλάδα ή Ισπανία (21:15) στον τελικό της διοργάνωσης για την «μάχη» για το χρυσό!

Τα δεκάλεπτα: 21-11, 36-26, 54-39, 74-52.

