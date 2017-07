Έτοιμος για καριέρα στο μπέιζμπολ ο Κάρτερ! (pic & vid)

Πρόσφατα υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Κινγκς και έγινε συμπαίκτης των Παπαγιάννη και Κουφού, όμως πλέον απαλλαγμένος από άγχη είπε να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα άλλο άθλημα.

Ο λόγος για τον Βινς Κάρτερ, ο οποίος έπαιξε μπέιζμπολ για χάρη των Daytona Tortugas και μας αποκάλυψε πως είναι πολυτάλαντος. Βέβαια τον προτιμάμε να πατάει παρκέ και να καρφώνει εντυπωσιακά στα αντίπαλα καλάθια.

BREAKING: Vince Carter is leaving the NBA for an MiLB career. #FakeNews. But how about that perfect strike?! #SagerStrongNight pic.twitter.com/oUlyQceP2a

— Daytona Tortugas (@daytonatortugas) 21 Ιουλίου 2017