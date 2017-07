Οι Σακραμέντο Κινγκς άφησαν ελεύθερο τον... Μποντιρόγκα! (pic)

Έγινε και... αυτό! Μπορεί να έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, αλλά το όνομα του ως... παίκτης επέστρεψε στην επιφάνεια!

Πριν από 22 χρόνια και δη στο draft του 1995, οι Σακραμέντο Κινγκς είχαν επιλέξει τον Σέρβο στο νούμερο 51.

Παρόλα αυτά, ο «Ντέκι» ουδέποτε αγωνίστηκε στο ΝΒΑ, παρά μόνο στην Ευρώπη.

Με... κάμποση καθυστέρηση και ενώ ο Μποντιρόγκα είναι ήδη 44 ετών (!) οι Σακραμέντο Κινγκς αποφάσισαν να παραιτηθούν των δικαιωμάτων του και να τον αφήσουν ελεύθερο!!

The Sacramento Kings have renounced the draft rights for Dejan Bodiroga. He's a free agent. He's 44 years old.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) 21 Ιουλίου 2017