Αναλαμβάνει GM στους Καβαλίερς ο Άλτμαν (pic)

Από τη στιγμή που o Ντέιβιντ Γκρίφιν αποχώρησε από τους Καβαλίερς, η ομάδα έψαχνε τον αντικαταστάτη του.

Τελικά το front office έδωσε τα ηνία στον Κόμπι Άλτμαν, ο οποίος αποτελούσε τον assistant GM του Γκρίφιν.

Ο Άλτμαν βρίσκεται στους Καβαλίερς από 2012 αλλά από ότι φαίνεται θα πέσει άμεσα με τα... μούτρα στη δουλειά.

Και αυτό διότι του έτυχε η περίπτωση του Κάιρι Ίρβινγκ, ενώ το επόμενο καλοκαίρι βγαίνει στην free agency και ο... ΛεΜπρόν Τζέιμς!

After extended talks, the hiring of Koby Altman as Cleveland's new GM is imminent, league sources tell ESPN. Altman was Cavs' assistant GM.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 21 Ιουλίου 2017