Τα συγχαρητήρια του ΛεΜπρόν και το «ευχαριστώ» του Ουόλ (pics)

Ο «Βασιλιάς» του ΝΒΑ δεν άφησε ασχολίαστη τη μεγάλη συμφωνία του Τζον Ουόλ με τους Ουίζαρντς για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Μέσω twitter έστειλε τα συγχαρητήριά του, ενώ και ο σταρ της Ουάσινγκτον τον ευχαρίστησε άμεσα.

Congrats lil bro!!! Let me hold something. Lol @JohnWall #Klutch @KlutchSports https://t.co/8ClOaCOb8n

Thanks big bro...just trynna get up there to where u at lolRT @KingJames: Congrats lil bro!!! Let me hold ... https://t.co/OnRnxhaCnz

— John Wall (@JohnWall) 22 Ιουλίου 2017